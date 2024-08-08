Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatayspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

        Süper Lig'in açılış maçında yarın Galatasaray'ın konuğu olacak Hatayspor, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 15:30 Güncelleme: 08.08.2024 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatayspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig’in açılış maçında yarın Galatasaray’ın konuğu olacak Hatayspor, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Mersin’deki Erdemli Atış Poligonu’nda teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan antrenmanda pas drili, 5’e 2 top kapma, taktik ve hava topu çalışması gerçekleştirildi. Takım öğleden sonra hava yoluyla İstanbul’a hareket edecek ve kampa girecek. Antrenman boyunca hırslı oldukları görülen futbolcular, açılış maçından 3 puanla ayrılarak geçen sezonun son haftalarında yakalanan çıkışı sürdürmeyi hedefliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hasta yakını gazi ile güvenlik görevlileri arasında "ziyaret saati" kavgası: 4 peronele uzaklaştıma
        Hasta yakını gazi ile güvenlik görevlileri arasında "ziyaret saati" kavgası: 4 peronele uzaklaştıma
        Teknedeki vahşeti Sahil Güvenlik köpeği ortaya çıkardı!
        Teknedeki vahşeti Sahil Güvenlik köpeği ortaya çıkardı!
        Sein Nehri'ndeki kirlilik tartışmaları sürüyor
        Sein Nehri'ndeki kirlilik tartışmaları sürüyor
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Beşiktaş'tan Karsdorp bombası!
        Beşiktaş'tan Karsdorp bombası!
        Aşırı sıcak nedeniyle "tuz gölü" oluştu
        Aşırı sıcak nedeniyle "tuz gölü" oluştu
        Sayı 11'e yükseldi... Tekirdağ'ın tescilli ürünleri!
        Sayı 11'e yükseldi... Tekirdağ'ın tescilli ürünleri!
        Yaşlı adamın yanmış cesedi bulunmuştu: Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf
        Yaşlı adamın yanmış cesedi bulunmuştu: Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf
        İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamada LPG ayrıntısı!
        İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamada LPG ayrıntısı!
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Sürekli bunları yaşıyoruz... Ama neden?
        Sürekli bunları yaşıyoruz... Ama neden?
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        4 bin 8 kişi kurtarıldı! Uzmanından uyarı!
        4 bin 8 kişi kurtarıldı! Uzmanından uyarı!
        Togg T10F'in test süreci başladı
        Togg T10F'in test süreci başladı
        İşte en çok ziyaretçi ağırlayan müze!
        İşte en çok ziyaretçi ağırlayan müze!
        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
        Size final yakışır!
        Size final yakışır!
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        "Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor"
        "Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor"
        Instagram’dan sonra Roblox
        Instagram’dan sonra Roblox

        Benzer Haberler

        Hatay'da otluk ve çalılık alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü
        Hatay'da otluk ve çalılık alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü
        Hatay'da 595 gram esrar ele geçirildi
        Hatay'da 595 gram esrar ele geçirildi
        Hatay'da 2 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı
        Hatay'da 2 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı
        Hatay'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Hatay'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Samandağ'da haşereyle mücadele kapsamında dronla ilaçlama yapıldı
        Samandağ'da haşereyle mücadele kapsamında dronla ilaçlama yapıldı
        İskenderun Körfezi açıklarında 20 yıl önce batan Ulla Gemisi görüntülendi
        İskenderun Körfezi açıklarında 20 yıl önce batan Ulla Gemisi görüntülendi