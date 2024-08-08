Hatayspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Mersin’deki Erdemli Atış Poligonu’nda teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan antrenmanda pas drili, 5’e 2 top kapma, taktik ve hava topu çalışması gerçekleştirildi. Takım öğleden sonra hava yoluyla İstanbul’a hareket edecek ve kampa girecek. Antrenman boyunca hırslı oldukları görülen futbolcular, açılış maçından 3 puanla ayrılarak geçen sezonun son haftalarında yakalanan çıkışı sürdürmeyi hedefliyor.

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