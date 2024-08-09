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        Hatay'da yeni açılan marketteki indirim izdihamı, kavgaya döndü

        HATAY'da market açılışına özel indirimden faydalanmak isteyenler, izdihama neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 14:58 Güncelleme: 09.08.2024 - 15:00
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        Hatay'da yeni açılan marketteki indirim izdihamı, kavgaya döndü
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        HATAY'da market açılışına özel indirimden faydalanmak isteyenler, izdihama neden oldu. Yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü.

        Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde, dün gerçekleştirilen market açılışında, özel indirimden faydalanmak isteyenler, kapıların açılmasıyla içeri girdi. Yoğunluk, ilerleyen süreçte devam etti. Alışveriş sırasında müşteriler arasında tartışma yaşandı. Bir grupta çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Markette yaşanan izdiham ve kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayda yaralanan olmazken, market çalışanları araya girip kavga eden müşterileri uzaklaştırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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