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        Merve'nin mezarına 18 ay sonra kavuştular; DNA testi istiyorlar

        KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Hatay'da enkazdan bacağından yaralı ve bilinci açık olarak çıkartılan Merve Ateş (26), hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 11:07 Güncelleme: 10.08.2024 - 11:10
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        Merve'nin mezarına 18 ay sonra kavuştular; DNA testi istiyorlar
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        KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Hatay’da enkazdan bacağından yaralı ve bilinci açık olarak çıkartılan Merve Ateş (26), hastaneye kaldırıldı. Ateş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen 3 gün sonra hayatını kaybetti. Ateş'in ölümünden haberdar olmayan ailesi, her yerde onu aramaya başladı. Ateş'in cenaesinin, 18 ay sonra depremde ölen anne ve babasının DNA'sıyla eşleşmesi sonucu 'Yağmur Uçmaz' ismiyle kaydedilip, Çankaya Mezarlığı'na defnedildiği ortaya çıktı. Merve Ateş'in yakınları, 18 ay sonra mezarına kavuştu. Aile, köylerine taşıyacakları Merve'nin mezarının açılıp, DNA testinin yenilenmesini istedi.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da binlerce insan hayatını kaybetti. Bazı kişilerden de bir daha haber alınamadı. Depreme İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde Sarıgül Melek Hatun Apartmanı'nda yakalanan Merve Ateş'in anne ve babası, enkazda kalarak hayatını kaybetti. Ateş ise enkazdan bacağından yaralı ve bilinci açık olarak çıkarıldı. Merve Ateş, İskenderun Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ateş'in ailesine Mersin Yenişehir Hastanesi’ne sevk edileceği söylendi. Ateş, ailesinin gözetiminde ambulansa bindirildi ancak aileden birinin ambulansa binerek eşlik etmesine izin verilmedi. Ateş'in Mersin'e sevk edilmediği, İskenderun Devlet Hastanesi'nde 3 gün sonra hayatını kaybettiği saptandı. DNA örneği alınıp, fotoğrafları çekilen Ateş'in cenazesi, 'Yağmur Uçmaz' ismiyle kayıtlara geçerek, Çankaya Mezarlığı'na defnedildi.

        Ancak Ateş'in ölümünden haberi olmayan ailesi, Merve'yi hastanelerde aramaya başladı. Hastanede cenazeye ulaşamayınca 18 aydır Türkiye genelinde aranan Merve Ateş'in anne ve babasının DNA testleriyle uyumu sonucu 'Yağmur Uçmaz' ismiyle kaydedilip, bu şekilde defnedildiği ortaya çıktı. Merve'yi sağlık durumunun iyi olduğu düşüncesiyle aylarca arayan ablaları İlknur Karaca ile İpek Koca'ya Merve'nin mezarı ve öldükten sonra çekilen fotoğrafları gösterildi. Ablaları, Merve'yi fotoğraflardan teşhis etti.

        'KAFAMIZ KARIŞTI'

        Bunun üzerine yine de Merve'nin ablaları, mezarının açılarak DNA testinin yeniden yapılmasını talep etti. Cenazeyi Kışla Mahallesi'ne götürüp, orada depremde hayatını kaybeden anne ve babalarının yanına defnedeceklerini belirten İpek Koca, "DNA testi ve fotoğraflar uyuşuyor. Ancak cenazenin Yağmur Uçmaz olarak defnedilmesi kafamızı karıştırmaya devam ediyor. İlerleyen günlerde Yağmur'un ailesi de ortaya çıkarsa acılarımız yeniden tazelenir. Biz mezarın açılıp, DNA testinin yeniden yapılmasını istiyoruz. Yeniden acılar yaşamayalım. Bir süre sonra bize 'Bu kardeşiniz değil', birileri çıkıp 'Bizim cenazemiz' demesinler. Bu konuda tespit istiyoruz. Test yapıldıktan sonra cenazemizi köyümüze taşıyacağız" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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