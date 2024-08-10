Hatay'da orman yangını; 1,5 saatte kontrol altına alındı

Kırıkhan ilçesi Taşoluk mevkisinde, saat 15.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangına 2 ilk müdahale aracı, 10 arazöz, 4 su tankı, 2 helikopter, 2 iş makinesi ve 85 personelle müdahale edildi. Yangın, saat 17.00 sıralarında kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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