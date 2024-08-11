Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Şehit Başçavuş Ferhat Gedik, dualarla anıldı

        TRABZON'da, 7 yıl önce PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada korumak istediği Eren Bülbül (15) ile şehit olan Jandarma Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik (41), Hatay'daki mezarı başında dualarla anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 17:09 Güncelleme: 11.08.2024 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit Başçavuş Ferhat Gedik, dualarla anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TRABZON'da, 7 yıl önce PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada korumak istediği Eren Bülbül (15) ile şehit olan Jandarma Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik (41), Hatay'daki mezarı başında dualarla anıldı.

        Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017’de PKK’lı teröröistlerle çıkan çatışma sırasında korumak istediği Eren Bülbül ile şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, 7'nci ölüm yıl dönümünde memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde mezarı başında anıldı. İskenderun Kaymakamı Sefa Demiryürek, İskenderun İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Açık, anne Hatice Gedik ve yakınlarının katıldığı programda şehidin mezarına çiçek bırakılıp, dua edildi. Duygu dolu anların yaşandığı programda, Kur'an-ı Kerim okundu. Acısı kadar gururlu olduğunu ifade eden anne Hatice Gedik, "Bu kadar kalabalığı görünce çok mutlu oldum. Benim oğlum bu kadar şerefliymiş. Her yıl acım tazeleniyor. Bugün vurulmuş, bugün şehit düşmüş gibi hissediyorum. Acım çok taze ancak gururlu ve mutluyum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'nin kanını donduran cinayet: "Başka Serpiller genç yaşta hayata veda etmesin"
        Türkiye'nin kanını donduran cinayet: "Başka Serpiller genç yaşta hayata veda etmesin"
        Ambulansa saldırdı! İki kadın görevli çığlık çığlığa kaldı!
        Ambulansa saldırdı! İki kadın görevli çığlık çığlığa kaldı!
        Manisa'da düğün dönüşü korkunç kaza: Aynı aileden 4 ölü, 3 ağır yaralı
        Manisa'da düğün dönüşü korkunç kaza: Aynı aileden 4 ölü, 3 ağır yaralı
        Ödüllü şarkıcı vefat etti
        Ödüllü şarkıcı vefat etti
        "Bir kez daha çok fazla sivil öldürüldü"
        "Bir kez daha çok fazla sivil öldürüldü"
        Oğlunun öldüğü asansör faciasında şikayetçi olmadı
        Oğlunun öldüğü asansör faciasında şikayetçi olmadı
        Tarihi takas operasyonunun perde arkası: Takas nasıl planlandı?
        Tarihi takas operasyonunun perde arkası: Takas nasıl planlandı?
        Taha Akgül, mindere veda etti!
        Taha Akgül, mindere veda etti!
        Ünlülerde bir bayram havası
        Ünlülerde bir bayram havası
        CHP tüzük kurultayına gidiyor: Öne çıkan 3 talep
        CHP tüzük kurultayına gidiyor: Öne çıkan 3 talep
        Beşiktaş sezonu Samsun'da açıyor
        Beşiktaş sezonu Samsun'da açıyor
        Kırmızı kartlar atlandı mı?
        Kırmızı kartlar atlandı mı?
        Fotoğraftaki hırsız kim?
        Fotoğraftaki hırsız kim?
        Yasak aşk kurbanı çiftin katili polis çıktı!
        Yasak aşk kurbanı çiftin katili polis çıktı!
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Beslenme şekli beyni nasıl etkiliyor?
        Beslenme şekli beyni nasıl etkiliyor?
        "Mourinho, Türk hakemleriyle tanıştı"
        "Mourinho, Türk hakemleriyle tanıştı"
        Havuzda boğulan bebeğin organları 2 çocuğa hayat verdi
        Havuzda boğulan bebeğin organları 2 çocuğa hayat verdi
        Kalın dediysek o kadar da değil
        Kalın dediysek o kadar da değil
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!

        Benzer Haberler

        Başçavuş Ferhat Gedik, şehadetinin yıl dönümünde Hatay'daki kabri başında a...
        Başçavuş Ferhat Gedik, şehadetinin yıl dönümünde Hatay'daki kabri başında a...
        Hatay'da botla açıldığı denizde kaybolan kişinin cesedi bulundu
        Hatay'da botla açıldığı denizde kaybolan kişinin cesedi bulundu
        Hatay'da hasadına başlanan kapya biber tarlada alıcı buluyor
        Hatay'da hasadına başlanan kapya biber tarlada alıcı buluyor
        Hatayspor yönetiminden TFF'ye 'VAR' tepkisi
        Hatayspor yönetiminden TFF'ye 'VAR' tepkisi
        GÜNCELLEME - Hatay'da lastik deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Hatay'da lastik deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Hatay'da "Yalnız Değilsin Hatay" konseri düzenlendi
        Hatay'da "Yalnız Değilsin Hatay" konseri düzenlendi