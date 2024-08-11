Şehit Başçavuş Ferhat Gedik, dualarla anıldı

TRABZON'da, 7 yıl önce PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada korumak istediği Eren Bülbül (15) ile şehit olan Jandarma Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik (41), Hatay'daki mezarı başında dualarla anıldı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017’de PKK’lı teröröistlerle çıkan çatışma sırasında korumak istediği Eren Bülbül ile şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, 7'nci ölüm yıl dönümünde memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde mezarı başında anıldı. İskenderun Kaymakamı Sefa Demiryürek, İskenderun İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Açık, anne Hatice Gedik ve yakınlarının katıldığı programda şehidin mezarına çiçek bırakılıp, dua edildi. Duygu dolu anların yaşandığı programda, Kur'an-ı Kerim okundu. Acısı kadar gururlu olduğunu ifade eden anne Hatice Gedik, "Bu kadar kalabalığı görünce çok mutlu oldum. Benim oğlum bu kadar şerefliymiş. Her yıl acım tazeleniyor. Bugün vurulmuş, bugün şehit düşmüş gibi hissediyorum. Acım çok taze ancak gururlu ve mutluyum" dedi.