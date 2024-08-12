Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda ödüller verildi

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde 22. Geleneksel Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali kapsamında Devrent Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen şampiyonada başpehlivanlığı Enes Bandırma kazandı.

Yayladağı Belediyesi, Yayladağı Kaymakamlığı ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) tarafından Devrent Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen ve 21 ilden 900 sporcunun katıldığı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda ağır sıklet finalinde rakibi Ufuk Yılmaz'ı yenen Enes Bandırma başpehlivan unvanını aldı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı, Hatay Milletvekilleri ve kent protokolünün katıldığı ödül töreninde, gün boyunca düzenlenen kategorilerde dereceye giren sporculara madalyaları ve ödülleri takdim edildi. Öte yandan güreş ağası Doç. Dr. Cihat Yaycı’ya da teşekkür plaketi verildi.