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        Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda ödüller verildi

        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 22.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 00:26 Güncelleme: 12.08.2024 - 00:30
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        Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda ödüller verildi
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        Hatay’ın Yayladağı ilçesinde 22. Geleneksel Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali kapsamında Devrent Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen şampiyonada başpehlivanlığı Enes Bandırma kazandı.

        Yayladağı Belediyesi, Yayladağı Kaymakamlığı ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) tarafından Devrent Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen ve 21 ilden 900 sporcunun katıldığı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda ağır sıklet finalinde rakibi Ufuk Yılmaz'ı yenen Enes Bandırma başpehlivan unvanını aldı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı, Hatay Milletvekilleri ve kent protokolünün katıldığı ödül töreninde, gün boyunca düzenlenen kategorilerde dereceye giren sporculara madalyaları ve ödülleri takdim edildi. Öte yandan güreş ağası Doç. Dr. Cihat Yaycı’ya da teşekkür plaketi verildi.

        Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası’nın tamamlanmasıyla festival sona erdi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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