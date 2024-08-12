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        Hatayspor'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret

        – Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un Kulüp Başkanı Levent Mıstıkoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 12:02 Güncelleme: 12.08.2024 - 12:05
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        Hatayspor'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret
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        – Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un Kulüp Başkanı Levent Mıstıkoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu makamında ziyaret etti.

        Ziyarette Başkan Levent Mıstıkoğlu’na Başkan Vekili Mustafa Baştuğ ve Yönetim Kurulu Üyesi Atay Yıldız eşlik etti. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kulüp Başkanı Levent Mıstıkoğlu’na isminin yazılı olduğu Milli Takım forması hediye ederek yeni sezonda Hatayspor’a başarı dileğinde bulundu. Hatayspor Kulübü Başkanı Levent Mıstıkoğlu da TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na ve yönetim kuruluna misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ederek, centilmence bir sezon geçmesi temennilerini iletti.

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