Hatay'da Meryem Ana için ayin düzenlendi

HATAY'ın İskenderun ilçesindeki Mar Circos Rum Ortodoks Kilisesi'nde bir araya gelen Hristiyanlar, Meryem Ana için düzenlenen ayine katıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Meryem Ana'nın ‘Göğe Yükseliş Günü’ dolayısıyla Mar Circos Rum Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Mumlar yakılarak dileklerin tutulduğu ve duaların yapıldığı kilisede Peder Yusuf Nicholas Papasoğlu ayini yönetti. Ayinde, İncil'den bölümler okundu ve ilahiler söylendi. Dilek dileyenler Meryem Ana'ya ‘Övgü Duası'nı okuduğu ayinde, katılımcılara ekmek ikramında bulunuldu.

Peder Papasoğlu, "Meryem Ana'dan çok fazla isteklerde bulunuruz. Kendisi biliyoruz ki bizim istediklerimizi karşılık veren en büyük azizelerden birisidir. Bu bayramın en büyük önemi de Meryem Ana'nın bedenen gökyüzüne yükseldiği gündür" dedi.