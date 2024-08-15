Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da Meryem Ana için ayin düzenlendi

        HATAY'ın İskenderun ilçesindeki Mar Circos Rum Ortodoks Kilisesi'nde bir araya gelen Hristiyanlar, Meryem Ana için düzenlenen ayine katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 16:51 Güncelleme: 15.08.2024 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da Meryem Ana için ayin düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATAY'ın İskenderun ilçesindeki Mar Circos Rum Ortodoks Kilisesi'nde bir araya gelen Hristiyanlar, Meryem Ana için düzenlenen ayine katıldı.

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde Meryem Ana'nın ‘Göğe Yükseliş Günü’ dolayısıyla Mar Circos Rum Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Mumlar yakılarak dileklerin tutulduğu ve duaların yapıldığı kilisede Peder Yusuf Nicholas Papasoğlu ayini yönetti. Ayinde, İncil'den bölümler okundu ve ilahiler söylendi. Dilek dileyenler Meryem Ana'ya ‘Övgü Duası'nı okuduğu ayinde, katılımcılara ekmek ikramında bulunuldu.

        Peder Papasoğlu, "Meryem Ana'dan çok fazla isteklerde bulunuruz. Kendisi biliyoruz ki bizim istediklerimizi karşılık veren en büyük azizelerden birisidir. Bu bayramın en büyük önemi de Meryem Ana'nın bedenen gökyüzüne yükseldiği gündür" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Filistin lideri Abbas, TBMM'ye hitap etti
        Filistin lideri Abbas, TBMM'ye hitap etti
        Transferde son dakika!
        Transferde son dakika!
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Eray Yazgan tek tek açıkladı
        Eray Yazgan tek tek açıkladı
        Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
        Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        Zaha, Konya'ya götürülmedi
        Zaha, Konya'ya götürülmedi
        İnsanlar, 44 ve 60 yaşına geldiğinde iki hızlı yaşlanma dalgası yaşıyor
        İnsanlar, 44 ve 60 yaşına geldiğinde iki hızlı yaşlanma dalgası yaşıyor
        Manisa, Çanakkale ve Bolu'da orman yangını: Tarihi yarımada ziyarete kapatıldı
        Manisa, Çanakkale ve Bolu'da orman yangını: Tarihi yarımada ziyarete kapatıldı
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Eski eşi tutuklandı
        Eski eşi tutuklandı
        Bu fotoğrafta ne görüyorsunuz?
        Bu fotoğrafta ne görüyorsunuz?
        Musk'ın yapay zekası tartışma yarattı!
        Musk'ın yapay zekası tartışma yarattı!
        Sarai Sierra cinayeti
        Sarai Sierra cinayeti
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        Beren asansörde yaşamını yitirmişti! Bilirkişi raporu çıktı
        Beren asansörde yaşamını yitirmişti! Bilirkişi raporu çıktı
        Düzce'de 1800 yıllık büst bulundu
        Düzce'de 1800 yıllık büst bulundu
        Kendini açık artırmaya çıkardı
        Kendini açık artırmaya çıkardı
        Aşırı turiste karşı hangi ülke ne önlem alıyor?
        Aşırı turiste karşı hangi ülke ne önlem alıyor?

        Benzer Haberler

        Hatay'da "Meryem Ana'nın Göğe Yükseliş Günü" ayini yapıldı
        Hatay'da "Meryem Ana'nın Göğe Yükseliş Günü" ayini yapıldı
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan Kırıkhan ve Reyhanlı'ya ziyaret
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan Kırıkhan ve Reyhanlı'ya ziyaret
        Hatay'da şantiyedeki inşaat malzemelerinde çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da şantiyedeki inşaat malzemelerinde çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Hatay'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Hatay'da tedavileri tamamlanan 5 kaplumbağa denize bırakıldı
        Hatay'da tedavileri tamamlanan 5 kaplumbağa denize bırakıldı
        Hatayspor ligi üst sıralarda tamamlamaya odaklandı
        Hatayspor ligi üst sıralarda tamamlamaya odaklandı