Kontrollü yıkımı yapılan apartman, diğer apartmanın üzerine devrildi

İlçeye bağlı Numune Mahallesi 190. Sokak’taki ağır hasarlı 4 katlı apartmanın kontrollü yıkımına başlandı. Ekiplerin çalışması sırasında bilinmeyen bir nedenle bina yan yatıp, yolun karşısındaki 3 katlı apartmanın üzerine devrildi. Büyük panik yaşayan apartmandakiler ile yıkım çalışmasını yürüten ekipler arasında gerginlik çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, tarafları sakinleştirdi. Hasar gören apartman tahliye edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.