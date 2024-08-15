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        Kontrollü yıkımı yapılan apartman, diğer apartmanın üzerine devrildi

        HATAY'ın İskenderun ilçesinde kontrollü yıkımı gerçekleştirilen 4 katlı apartman, yolun karşısındaki başka bir apartmanın üzerine devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 20:11 Güncelleme: 15.08.2024 - 20:15
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        Kontrollü yıkımı yapılan apartman, diğer apartmanın üzerine devrildi
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        HATAY'ın İskenderun ilçesinde kontrollü yıkımı gerçekleştirilen 4 katlı apartman, yolun karşısındaki başka bir apartmanın üzerine devrildi.

        İlçeye bağlı Numune Mahallesi 190. Sokak’taki ağır hasarlı 4 katlı apartmanın kontrollü yıkımına başlandı. Ekiplerin çalışması sırasında bilinmeyen bir nedenle bina yan yatıp, yolun karşısındaki 3 katlı apartmanın üzerine devrildi. Büyük panik yaşayan apartmandakiler ile yıkım çalışmasını yürüten ekipler arasında gerginlik çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, tarafları sakinleştirdi. Hasar gören apartman tahliye edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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