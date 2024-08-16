Suriye'deki 5.2'lik deprem, Hatay, Gaziantep ve Kilis'te de hissedildi (2)

SOKAKLARAÇIKTILAR

Suriye'nin Hamah kentinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem, sınır komşusu Hatay'da da hissedildi. Hatay'ın Suriye sınırındaki ilçesi Yayladağı ile İskenderun ilçesinde bazı vatandaşlar sokağa çıktı. Cuma namazı sırasında depreme yakalanan bir vatandaş, "Tam namaz bitecekken depremi hissettik" dedi.

Depremin 10 saniye sürdüğünü belirten bir başka vatandaş ise, "Bayağı şiddetliydi. Masada çalışırken kitaplarım döküldü. Kapılar sallandı, hemen hemen sokağa çıktık" diye konuştu.