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        Hatay'da depremde hasar gören su deposu kontrollü şekilde yıkıldı; o anlar kamerada

        HATAY'ın Antakya ilçesinde 6 Şubat depremlerinde hasar gören su deposu, ekipler tarafından kontrollü şekilde yıkıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 21:39 Güncelleme: 16.08.2024 - 21:40
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        Hatay'da depremde hasar gören su deposu kontrollü şekilde yıkıldı; o anlar kamerada
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        HATAY'ın Antakya ilçesinde 6 Şubat depremlerinde hasar gören su deposu, ekipler tarafından kontrollü şekilde yıkıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Madenboyu Mahallesi'nde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde zarar gören HATSU'ya ait su deposunun, çevreye tehlike saçtığı fark edilince yıkım kararı alındı. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından su deposu, kontrollü şekilde yıkıldı. Yıkım anı ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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