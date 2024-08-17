Samandağ sahilinde yaralı yavru caretta caretta bulundu

Kapısuyu Mahallesi Çevlik sahilinde ters dönmüş yaralı yavru caretta carettayı görenler, cankurtaran ekiplerine bildirdi. Ekipler bölgeye gelerek yaralı caretta carettayı bulunduğu bölgeden alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Caretta caretta tedavisinin ardından doğal ortamı denize salınacak.

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