ÇevreBakanı Kurum: 46 binamızda 66 bağımsız bölümde incelememizi yaptık. 36 bina 52 bağımsız bölümün de yangından etkilendiğini ağır acil yıkılacak bina olarak tespitlerini yapmış olduk. Söndürme çalışmaları bittikçe hasar tespitlerimiz devam edecek.

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