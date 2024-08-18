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        ÇevreBakanı Kurum: 46 binamızda 66 bağımsız bölümde incelememizi yaptık.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 12:36 Güncelleme: 18.08.2024 - 12:36
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        ÇevreBakanı Kurum: 46 binamızda 66 bağımsız bölümde incelememizi yaptık. 36 bina 52 bağımsız bölümün de yangından etkilendiğini ağır acil yıkılacak bina olarak tespitlerini yapmış olduk. Söndürme çalışmaları bittikçe hasar tespitlerimiz devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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