Salça yaparken patlama oldu, kazan devrildi; o anlar kamerada
HATAY'da salça yapılan kazanın bulunduğu noktada patlama yaşandı.
HATAY'da salça yapılan kazanın bulunduğu noktada patlama yaşandı. O anlar kameraya yansırken, salça yapan kadınlar şoke oldu.
Hatay'da bir araya gelen kadınlar kazanlarda salça yaparken aşırı ısınma nedeniyle patlama oldu. Patlama ile kazan devrilirken, kadınlar büyük şaşkınlık yaşadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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