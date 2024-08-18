Salça yaparken patlama oldu, kazan devrildi; o anlar kamerada

HATAY'da salça yapılan kazanın bulunduğu noktada patlama yaşandı. O anlar kameraya yansırken, salça yapan kadınlar şoke oldu.

Hatay'da bir araya gelen kadınlar kazanlarda salça yaparken aşırı ısınma nedeniyle patlama oldu. Patlama ile kazan devrilirken, kadınlar büyük şaşkınlık yaşadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.