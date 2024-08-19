Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Depremzede ressam, sahildeki kayaları renklendiriyor

        KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan binanın enkazından kurtarılan ressam Edanur Sarar (25), afetin etkilerini unutmak ve unutturmak için sahil şeridindeki kayalara renkli figürler çiziyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 09:59 Güncelleme: 19.08.2024 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremzede ressam, sahildeki kayaları renklendiriyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay’ın İskenderun ilçesinde yıkılan binanın enkazından kurtarılan ressam Edanur Sarar (25), afetin etkilerini unutmak ve unutturmak için sahil şeridindeki kayalara renkli figürler çiziyor. Boş vakitlerinde kalem ve boyalarını alıp deniz kıyısına giden Sarar, kayalara kuş, balık ve meyve gibi figürler çizerek sahili renklendiriyor.

        İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'ndeki evlerinde 6 Şubat depremlerine ailesiyle birlikte yakalanan ressam Edanur Sarar, 5 katlı binanın enkazından sağ kurtuldu. Yaşadığı olumsuzlukları hafifletmek ve kendini rahatlatmak amacıyla resim yapmaya devam eden Sarar, boş vakitlerinde deniz kıyısına kalem ile boyalarını taşıyor, kayalara kuş, balık ve meyve gibi figürler çizerek sahili renklendiriyor. Edanur Sarar, resimleriyle sahilde yürüyenleri motive etmeyi ve onlara moral vermeyi amaçladığını söylüyor. Kayaları tuval olarak kullanan, sahilde dolaşan insanların güzel resimler görmesini ve depremin izlerini biraz olsun azaltmak istediğini belirten Sarar, "İnsanları hiç beklemedikleri anda şaşırtmak için bu kayalara çizimler yaptım. Çünkü burada büyük bir deprem oldu bir anlamda yıkıldık. İnsanları bu nedenle güldürmek, şaşırtmak ve motive etmek istedim. Onların yaptıklarımı beğenmeleri, ilgi göstermeleri beni de motive etti. Bu kadar yaşanan kötü olayların ardından insanlar mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. Kırlangıç çizdim, iki kırlangıç arasında bir dünya. Kırlangıç çizmemin nedeni, insanları kazadan beladan kurtaran, yeni başlangıçlar, umutları sembolize eden kuş olarak biliniyor. Ardından anka kuşu çizdim, bu kuşun da anlamı tekrardan doğuş, varoluş, küllerinden yeniden doğan anlamına geliyor. Biz de depremden sonra yeniden umutlanıp, küllerimizden doğuyoruz. Sahili bu şekilde renklendirerek insanları mutlu etmeyi hedefliyorum" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hastane sahibine ‘Kaya’ bebek nasıl öldü sorusu?
        Hastane sahibine ‘Kaya’ bebek nasıl öldü sorusu?
        Mourinho'dan hakem tepkisi!
        Mourinho'dan hakem tepkisi!
        İstanbul Barosu'nun yeni başkanı belli oldu
        İstanbul Barosu'nun yeni başkanı belli oldu
        Kasımpaşa'ya 45 dakika yetti!
        Kasımpaşa'ya 45 dakika yetti!
        Efkan Ala, Habertürk TV'de soruları yanıtladı
        Efkan Ala, Habertürk TV'de soruları yanıtladı
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: Denetimler gece-gündüz yapılmaya devam edilecek
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: Denetimler gece-gündüz yapılmaya devam edilecek
        Ambulans şoförünün dehşete düşüren ifadesi: Hasta başına 10 bin TL!
        Ambulans şoförünün dehşete düşüren ifadesi: Hasta başına 10 bin TL!
        Oğuzhan Genç yazdı: Zorlu viraja moralli giriş
        Oğuzhan Genç yazdı: Zorlu viraja moralli giriş
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: Hemşirelerin pişmanlık ifadeleri ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: Hemşirelerin pişmanlık ifadeleri ortaya çıktı
        Fenerbahçe'den faul tepkisi!
        Fenerbahçe'den faul tepkisi!
        “Yenidoğan çetesi”nin 1,5 yıllık serüveni….
        “Yenidoğan çetesi”nin 1,5 yıllık serüveni….
        Fenerbahçe 2-1'i koruyamadı!
        Fenerbahçe 2-1'i koruyamadı!
        Bu meyvelerin bilinçsiz tüketilmesi mide ve bağırsakta kitleye dönüşüyor
        Bu meyvelerin bilinçsiz tüketilmesi mide ve bağırsakta kitleye dönüşüyor
        Beşiktaş 45 dakikada fişi çekti!
        Beşiktaş 45 dakikada fişi çekti!
        Yenidoğan çetesi hakkında neler biliniyor? Çetenin lideri, yöneticileri ve üyeleri kimler? Hangi hastaneler kapatıldı?
        Yenidoğan çetesi hakkında neler biliniyor? Çetenin lideri, yöneticileri ve üyeleri kimler? Hangi hastaneler kapatıldı?
        L’Etape Türkiye by Tour de France'da şampiyon belli oldu
        L’Etape Türkiye by Tour de France'da şampiyon belli oldu
        Scholz'un Türkiye mesajları Alman basınında
        Scholz'un Türkiye mesajları Alman basınında
        Kötü kolesterol nedir ve nasıl düşürülür?
        Kötü kolesterol nedir ve nasıl düşürülür?
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        "Milli bir gurur"
        "Milli bir gurur"

        Benzer Haberler

        Hatay'da devrilen motosikletteki yolcu öldü, sürücü yaralandı
        Hatay'da devrilen motosikletteki yolcu öldü, sürücü yaralandı
        Hatay'da köpeğe çarparak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Hatay'da köpeğe çarparak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Hatay'da aile sağlığı merkezinde çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da aile sağlığı merkezinde çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'ın meşhur halhallı zeytininde hasat dönemi
        Hatay'ın meşhur halhallı zeytininde hasat dönemi
        Hatay'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
        Hatay'da huzur ve güven uygulaması yapıldı