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        Hatay'da sürücüyle tartışan polis hakkında soruşturma sürdürülüyor

        HATAY'da sosyal medyaya yansıyan ve büyük tepki çeken sivil polislerin, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı vatandaşa, sonrasında 'dur' ihtarına uymamaktan ceza yazdığı anlara dair videonun 14 Mart'ta kayda alındığı, o tarihten bu yana olaya dahil olan polis hakkında başlatılan adli ve idari soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 20:51 Güncelleme: 19.08.2024 - 20:55
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        Hatay'da sürücüyle tartışan polis hakkında soruşturma sürdürülüyor
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        HATAY'da sosyal medyaya yansıyan ve büyük tepki çeken sivil polislerin, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı vatandaşa, sonrasında 'dur' ihtarına uymamaktan ceza yazdığı anlara dair videonun 14 Mart'ta kayda alındığı, o tarihten bu yana olaya dahil olan polis hakkında başlatılan adli ve idari soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

        Hatay Valiliği, sivil polislerin, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı vatandaşa, sonrasında 'dur' ihtarına uymamaktan ceza yazdığı anlara dair video ile ilgili açıklamada bulundu. Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan videonun yeni olmadığının belirtildiği açıklamada, "Bahse konu görüntülerdeki yaşanan tartışma 14 Mart 2024'te meydana gelmiştir. İlgili görüntüler ve tartışmaya dahil olan personeller hakkında olay tarihi itibarıyla adli ve idari tahkikat başlatılmıştı. Adli ve idari tahkikat süreci hali hazırda devam etmektedir" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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