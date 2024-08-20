Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da masaj salonlarına denetimde 21 yabancı uyruklu kadın yakalandı

        HATAY'da emniyet güçlerinin SPA ve masaj salonlarına gerçekleştirdiği denetimlerde çalışma izni olmayan yabanca uyruklu 21 kadın yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 13:07 Güncelleme: 20.08.2024 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da masaj salonlarına denetimde 21 yabancı uyruklu kadın yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATAY'da emniyet güçlerinin SPA ve masaj salonlarına gerçekleştirdiği denetimlerde çalışma izni olmayan yabanca uyruklu 21 kadın yakalandı.

        Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Ağustos’ta İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren SPA ve masaj salonlarına yönelik denetim yaptı. Denetimlerde, çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 21 kadın yakalandı. Kadınların 2'sinin ise fuhuş yaptığı tespit edildi. İş yeri sahipleri hakkında yasal işlem yapılırken, kadınlar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vaniköy'deki villa inşaatına inceleme
        Vaniköy'deki villa inşaatına inceleme
        "Taklitte dünyada bir numarayız"
        "Taklitte dünyada bir numarayız"
        AB'den Türkiye'ye davet
        AB'den Türkiye'ye davet
        Küçük çocuk anaokulu bahçesinde unutuldu iddiası!
        Küçük çocuk anaokulu bahçesinde unutuldu iddiası!
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        Ankara'da maymun çiçeği karantinası iddiasına yanıt
        Ankara'da maymun çiçeği karantinası iddiasına yanıt
        'Ajan' açıklaması
        'Ajan' açıklaması
        Kayıp milyarderin cansız bedeni bulundu
        Kayıp milyarderin cansız bedeni bulundu
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        İstanbul'da gasp dehşeti: Yumruklu, tekmeli ve sopalı saldırı
        İstanbul'da gasp dehşeti: Yumruklu, tekmeli ve sopalı saldırı
        Kilo vermeyi engelleyen 5 besin!
        Kilo vermeyi engelleyen 5 besin!
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Young Boys - Galatasaray maçı yazar yorumları
        Young Boys - Galatasaray maçı yazar yorumları
        Emniyet şeridinde lastik değiştirirken TIR çarptı! 3 can kaybı var
        Emniyet şeridinde lastik değiştirirken TIR çarptı! 3 can kaybı var
        Fethiye Kalesi'nde bulundu!
        Fethiye Kalesi'nde bulundu!
        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'ye geliyor
        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'ye geliyor
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        "Eylülde yüzde 50’nin altında enflasyon oranları görmeyi bekliyoruz"
        "Eylülde yüzde 50’nin altında enflasyon oranları görmeyi bekliyoruz"
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Döviz mevduatları neden artıyor?
        Döviz mevduatları neden artıyor?

        Benzer Haberler

        Hatay'da düğün hazırlığı yapan genç kız kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
        Hatay'da düğün hazırlığı yapan genç kız kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
        Hatay'da yelkenliye eşlik eden yunuslar kamerada
        Hatay'da yelkenliye eşlik eden yunuslar kamerada
        Hatay'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
        Defne'de kuyuda mahsur kalan inek kurtarıldı
        Defne'de kuyuda mahsur kalan inek kurtarıldı
        Hatay'da sahilde yaralı caretta caretta bulundu
        Hatay'da sahilde yaralı caretta caretta bulundu
        Hatay'da yaralı deniz kaplumbağası tedavi ediliyor
        Hatay'da yaralı deniz kaplumbağası tedavi ediliyor