Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, midesinden 50 santim uzunluğunda saç yumağı çıktı

HATAY'da İskenderun ilçesinde şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Ö.A.'nın (20) ameliyatla midesinde 50 santim uzunluğunda saç yumağı çıktı. Ö.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle İskenderun Devlet Hastanesi'nin acil servisine başvuran Ö.A.'nın ilk müdahalede midesinde yabancı cisim ve mide yırtığı tespit edildi. Bunun üzerine hasta için Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Süleyman Belli ve ekibi, acil ameliyat kararı aldı. Yapılan operasyonla Ö.A.’nin midesinden 50 santim uzunluğunda saç yumağı çıkarıldı.