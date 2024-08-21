Hatay'da sahilde yaralı caretta caretta bulundu
HATAY'ınSamandağ ilçesindeki Çevlik Sahili'nde yaralı caretta caretta bulundu.
HATAY'ınSamandağ ilçesindeki Çevlik Sahili'nde yaralı caretta caretta bulundu.
Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi Çevlik Sahili'nde temizlik çalışması yapan ekipler, kıyıya vuran caretta carettayı fark etti. Ekiplerin müdahale ettiği caretta carettanın yaralı olduğu görülünce sahilinden alınıp, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Başına darbe aldığı belirlenen caretta caretta, tedavisinin ardından doğal hayata bırakılacak.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, nesli koruma altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının üreme döneminde olduğunu hatırlatarak, önemli üreme alanlarından Samandağ ile Dörtyol sahillerinde vatandaşların yuva ve yavrularının korunması konusunda dikkatli olmasını istedi.
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