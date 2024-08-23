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        Bakan Memişoğlu, Hatay'da

        SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Hatay'a geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 09:29 Güncelleme: 23.08.2024 - 09:35
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        Bakan Memişoğlu, Hatay'da
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        SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Hatay'a geldi.

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu Hatay Havalimanı'nda Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay milletvekilleri ve belediye başkanları karşıladı. Bakan Memişoğlu, Hatay Valiliği'ni ziyaretinin ardından kentte incelemelerde ve temaslarda bulunacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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