Bakan Memişoğlu, Hatay'da

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu Hatay Havalimanı'nda Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay milletvekilleri ve belediye başkanları karşıladı. Bakan Memişoğlu, Hatay Valiliği'ni ziyaretinin ardından kentte incelemelerde ve temaslarda bulunacak.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Hatay'a geldi.

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