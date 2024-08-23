Bakan Memişoğlu Hatay'da (2)
SAĞLIKKURULUŞLARINI ZİYARET ETTİSağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bir dizi temasta bulunmak üzere geldiği Hatay'da valilik ziyaretinin ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti.
SAĞLIKKURULUŞLARINI ZİYARET ETTİ
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bir dizi temasta bulunmak üzere geldiği Hatay'da valilik ziyaretinin ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti. Vali Mustafa Masatlı, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarının eşlik ettiği Bakan Kemal Memişoğlu daha sonra Antakya İlçe Sağlık Müdürlüğü, Habibi Neccar Aile Sağlığı Merkezi,11 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda incelemelerde bulundu. Habibi Neccar Aile Sağlığı Merkezi'nde muayene olmaya gelen vatandaşlarla da sohbet edip çocuklara çeşitli hediyeler veren Bakan Memişoğlu, buradan Defne Devlet Hastanesi'ne geçti. Hastane yönetimi tarafından karşılanan Memişoğlu, Başhekim Uzm. Dr. Barış Kavvasoğlu'dan bilgi aldı. Ardından Bakan Memişoğlu ve beraberindeki heyet AK Parti İl Başkanlığı'na geçti.
Gülşah ÖZGEN-Eser PAZARBAŞI/HATAY,
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