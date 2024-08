Bakan Memişoğlu: Şu ana kadar maymun çiçeği tanısı konulmuş bir hastamız yok (3)

1,5YILDA 6 HASTANE

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde İl Değerlendirme Sunumu öncesinde açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok can kaybının yaşandığı Hatay'da aradan geçen 1,5 yılda 6 hastanenin yapıldığını belirtti. Hastane yapımı ile ilgili çalışmaların devam ettiğine vurgu yapan Bakan Memişoğlu, Hatay Şehir Hastanesi'nin de en kısa sürede ihalesinin yapılacağını açıkladı. Koruyucu sağlık hizmetlerine büyük önem verdiklerini ifade eden Memişoğlu, "Onun için burada sağlıklı hayat merkezleri ve aile sağlığı merkezleri ile ilgili çalışma yapacağız ve milletimizin hizmetine sunacağız" dedi.

'EMİN OLUN, ALARM HALİNDEYİZ'

Bakan Memişoğlu, maymun çiçeği hastalığına ilişkin, "Nasıl Covid-19'da sağlık sistemimizin ve çalışanlarımızın başarısını test ettiysek, emin olun her türlü salgında, her türlü hastalıkta, her türlü sağlıkla ilgili sorunu çözebilecek hem insan gücüne sahibiz hem sağlık altyapısına sahibiz. İnsanların panikle, korkuyla değil; önlem, tedbir ve planlamayla, hazırlıkla bu tür salgınların üstesinden geleceğine inanıyoruz. Ama daha salgın gelmeden veya belli bir bölgede endemikken insanlarımızın korkmasını istemiyoruz. Sağlıkçılar olarak salgın hastalıklarla medyatik olmak istemiyoruz. Onun için özellikle toplumumuza bizlerin, resmi makamların söylediklerine itibar etmelerini istiyoruz. Her türlü hazırlığı yaptığımızı, maymun çiçeği de olsa başka salgınlar da olsa; bunların üstesinden gelebileceğimizi bilmelerini istiyoruz. En önemli şey, her türlü salgında esasında kişisel tedbir, temizlik ve hijyen aynı zamanda bizler de hem sınırlarımızda hem içeride her türlü testi yapabilecek, gerektiği zaman aşısını yapabilecek insan gücüne de sisteme de sahibiz. Onun için tedirgin olmalarını, korkmalarını, paniklemelerini istemiyoruz. Emin olun her gün, her saniye bununla ilgili alarm halindeyiz ancak şu ana kadar tanısı konulmuş bir hastalığımız, hastamız yok. Ama olursa da üstesinden geleceğimizi bilmenizi istiyoruz" diye konuştu.