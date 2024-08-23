Barajda gölünde mahsur kalan köpeği, suya girip kurtardı

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çamlıyayla Mahallesi’nde bulunan Karaçay Barajı’nda meydana geldi. Sokak köpeğinin gölde durduğunu ve çıkamadığını fark eden Bayram Kılıç isimli vatandaş, bulduğu sopayla hayvana yardım etmek istedi. Sopayı, boynundaki tasmaya tutturarak hayvanı çıkarmayı deneyen Kılıç, başarılı olamayınca kendisi de suya girdi. Tasması, suyun içindeki dallara takılan köpeği kucaklayan Kılıç, hayvanı bulunduğu yerden çıkardı. Karaya çıkan köpek, koşarak bölgeden uzaklaştı.

HATAY'ın Samandağ ilçesindeki Karaçay Baraj Gölü'nde mahsur kalan köpeK, suya giren bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

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