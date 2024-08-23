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        Barajda gölünde mahsur kalan köpeği, suya girip kurtardı

        HATAY'ın Samandağ ilçesindeki Karaçay Baraj Gölü'nde mahsur kalan köpeK, suya giren bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 22:26 Güncelleme: 23.08.2024 - 22:30
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        Barajda gölünde mahsur kalan köpeği, suya girip kurtardı
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        HATAY'ın Samandağ ilçesindeki Karaçay Baraj Gölü'nde mahsur kalan köpeK, suya giren bir vatandaş tarafından kurtarıldı. 

        Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çamlıyayla Mahallesi’nde bulunan Karaçay Barajı’nda meydana geldi. Sokak köpeğinin gölde durduğunu ve çıkamadığını fark eden Bayram Kılıç isimli vatandaş, bulduğu sopayla hayvana yardım etmek istedi. Sopayı, boynundaki tasmaya tutturarak hayvanı çıkarmayı deneyen Kılıç, başarılı olamayınca kendisi de suya girdi. Tasması, suyun içindeki dallara takılan köpeği kucaklayan Kılıç, hayvanı bulunduğu yerden çıkardı. Karaya çıkan köpek, koşarak bölgeden uzaklaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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