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        Kamyonun üst geçitten uçtuğu kaza kamerada

        HATAY'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği hafriyat kamyonunun 5 metre yüksekliğindeki üst geçitten düştüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 13:54 Güncelleme: 24.08.2024 - 14:00
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        Kamyonun üst geçitten uçtuğu kaza kamerada
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        HATAY’da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği hafriyat kamyonunun 5 metre yüksekliğindeki üst geçitten düştüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaza, 9 Mayıs’ta Defne ilçesi Çekmece Üst Geçidi'nde meydana geldi. Çevre yoluna girerken sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 31 ADG 545 plakalı hafriyat kamyonu, üst geçitten 5 metre yükseklikten çevre yoluna düştü. Kazada kamyonun şoför yaralandı.

        Bu arada kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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