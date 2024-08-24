Kamyonun üst geçitten uçtuğu kaza kamerada
HATAY'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği hafriyat kamyonunun 5 metre yüksekliğindeki üst geçitten düştüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
HATAY’da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği hafriyat kamyonunun 5 metre yüksekliğindeki üst geçitten düştüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, 9 Mayıs’ta Defne ilçesi Çekmece Üst Geçidi'nde meydana geldi. Çevre yoluna girerken sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 31 ADG 545 plakalı hafriyat kamyonu, üst geçitten 5 metre yükseklikten çevre yoluna düştü. Kazada kamyonun şoför yaralandı.
Bu arada kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
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