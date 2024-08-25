Milleyha Kuş Cenneti'nde yine çöp yığınları yükseliyor

AFRİKA ve Asya'dan göç eden yüz binlerce kuşun 'son sığınağı' olarak nitelendirilen Hatay'daki Milleyha Kuş Cenneti, yine moloz ve çöp yığınlarıyla doldu. Kayıtlı 302 kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha'da ortaya çıkan kötü görüntü, dronla görüntülendi.

Türkiye'nin önemli göç ve gözlem noktalarından olan Samandağ ilçesindeki Milleyha Kuş Cenneti, yine moloz ve çöp yığınları ile doldu. Kayıtlı 302 kuş türüne ev sahipliği yapan Mileyha Kuş Cenneti'nde ortaya çıkan kötü görüntü, dron kamerasıyla görüntülendi. Uyarı tabelalarına rağmen dökülen çöp ve moloz yığınlarını görüntüleyen kuş gözlemcisi Alican Gümüş, Milleyha Kuş Cenneti'nin Afrika ve Asya'dan göç eden yüz binlerce kuşun göç yolundaki son sığınağı olduğunu söyledi.