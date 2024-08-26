Depremde ağır hasar alan 2 katlı bina yandı

Kantara Mahallesi'ndeki boş binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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