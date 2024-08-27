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        Bakan Aşkın Bak, Hatay'da

        GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bir dizi incelemelerde ve temaslarda bulunmak üzere Hatay'a geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 09:39 Güncelleme: 27.08.2024 - 09:45
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        Bakan Aşkın Bak, Hatay'da
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        GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bir dizi incelemelerde ve temaslarda bulunmak üzere Hatay’a geldi.

        Bakan Osman Aşkın Bak’ı Hatay Havalimanı’nda Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay milletvekilleri karşıladı. Bakan Osman Aşkın Bak, Hatay Valiliği ziyaretinin ardından kentte spor tesisi yapılacak alanlarda incelemelerde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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