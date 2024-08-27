Bakan Aşkın Bak, Hatay'da
GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bir dizi incelemelerde ve temaslarda bulunmak üzere Hatay'a geldi.
GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bir dizi incelemelerde ve temaslarda bulunmak üzere Hatay’a geldi.
Bakan Osman Aşkın Bak’ı Hatay Havalimanı’nda Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay milletvekilleri karşıladı. Bakan Osman Aşkın Bak, Hatay Valiliği ziyaretinin ardından kentte spor tesisi yapılacak alanlarda incelemelerde bulundu.
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