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        Gölbaşı Gölü'nde 'nilüfer' istilası

        HATAY'ın Kırıkhan ilçesindeki Gölbaşı Gölü, yüzeye çıkan nilüferler nedeniyle yeşile büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 10:00 Güncelleme: 27.08.2024 - 10:05
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        Gölbaşı Gölü'nde 'nilüfer' istilası
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        HATAY'ın Kırıkhan ilçesindeki Gölbaşı Gölü, yüzeye çıkan nilüferler nedeniyle yeşile büründü. Adalar-Gölbaşı Mahallesi Muhtarı Kemal Kangal, "Göl yaklaşık 8 bin dönüme yakın maalesef 7 bin 500 dönümünü nilüferler kaplamış durumda. Nilüfer çiçekleri nedeniyle oksijen üretmiyor hale geldi. Eskiden burada balık avlanıyordu. Şimdi ne balık ne kuş kaldı” dedi.

        Adalar-Gölbaşı Mahallesi sınırında yer alan ve 1960'lı yıllarda kurutulan Amik Gölü'nün kaynağı olarak bilinen Gölbaşı Gölü, manzarası, zengin florası ve faunasıyla dikkati çekiyor. 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' olarak tescillenen göl, özellikle yaz aylarında sayıları artan su sümbülleri ve nilüfer çiçekleriyle farklı bir görünüme kavuşuyor. Nilüferler, Asi Nehri’nde görülen ve istilacı bir tür olarak bilinen bitkiler olarak dikkat çekiyor. Gölde nilüferlerin üzerindeki plastik atıklar da çirkin görüntü oluşturuyor. Bazı çocuklar, gölü adeta 'işgal eden' ve yeşile boyayan nilüferlerin arasında serinlemek için yüzüyor.

        'GÖLÜN TEMİZLENMESİ LAZIM'

        Adalar-Gölbaşı Mahallesi Muhtarı Kemal Kangal, bölgedeki doğal yaşamı ve sulak alanın ekosistemini etkileyebilecek potansiyele sahip nilüferlerin kontrol altına alınması çağrısında bulundu. Muhtar Kangal, "Göl yaklaşık 8 bin dönüme yakın maalesef 7 bin 500 dönümünü nilüferler kaplamış durumda. Nilüfer çiçekleri nedeniyle oksijen üretmiyor hale geldi. Eskiden burada balık avlanıyordu. Şimdi ne balık ne kuş kaldı. Hepsini resmen yok etti. Biz bir an önce buranın temizlemesini istiyoruz. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Daha önce de geldiler bakanlıktan da bir ekip geldi. Bir an önce çözümünü istiyoruz" dedi. Muhtar Kangal, göldeki kirlilik nedeniyle yoğun sinek ürediğini, bu durumun da ilaçlanmasına rağmen çözülemediğini ve çevreye ciddi rahatsızlık yaşattığını anlattı.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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