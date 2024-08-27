Hatay'da 302 kuş türüne ev sahipliği yapan sulak alanda temizlik seferberliği

HATAY’ın Samandağ ilçesindeki çok sayıda nadir görülen kuş türüne ev sahipliği yapan Mileyha Sulak Alanı'nda, Samandağ ve Hatay Büyükşehir Belediyelerine bağlı ekipleri tarafından temizlik çalışması yapıldı.

Nadir kuşların görüldüğü Mileyha Sulak Alanı'na dökülen molozlar ve avcılık faaliyetleri yaban hayatını tehdit ediyor. 302 kuş türüne ev sahipliği yapan Mileyha Sulak Alanı avcılığa ve moloz dökümüne yasaklanmıştı. Yasağa rağmen kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından alana çöp atıldı. DHA’nın haberinin ardından harekete geçen Samandağ Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediye ekiplerinin ortaklaşa çalışmaları ile bölgedeki çöp ve molozlar kaldırıldı. Samandağ Belediyesi Başkanı Emrah Karaçay çalışmaları yerinde inceledi.