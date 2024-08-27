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        Bakan Aşkın Bak: Deprem bölgemizi ayağa kaldırmak için çalışıyoruz (3)

        GEÇİCİTOPLUMSAL HİZMET MERKEZİ'NİN AÇILIŞI YAPILDIGençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antakya ilçesinde Güney Kore'nin yatırımıyla kurulan Geçici Toplumsal Hizmet Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 14:27 Güncelleme: 27.08.2024 - 14:30
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        Bakan Aşkın Bak: Deprem bölgemizi ayağa kaldırmak için çalışıyoruz (3)
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        GEÇİCİTOPLUMSAL HİZMET MERKEZİ'NİN AÇILIŞI YAPILDI

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antakya ilçesinde Güney Kore'nin yatırımıyla kurulan Geçici Toplumsal Hizmet Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Güney Kore'nin Türkiye Büyükelçisi Yeondoo Jeong, 6 Şubat depremlerinin ardından Güney Kore vatandaşlarının Türkiye'ye yardım etmek için milyonlarca mektup gönderdiğini kaydetti. Jeong, kardeş ülke olarak belirttiği Türkiye'ye yardımlarının devam edeceğini söyledi.

        'TÜM BAKANLIKLAR SAHADA GÖREVLERİNİ YAPIYORLAR'

        Bakan Bak da Türk Kızılay ile birlikte bölgede yardım ve yatırım faaliyetleri yürüten uluslararası örgütlere teşekkür etti. Depremin yarasını sarmak için ilk günden itibaren bölgedeki takibi sürdürdüklerini kaydeden Bakan Bak, "6 Şubat depremi, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir afet olarak tarihe geçti. Depremde kaybettiklerimizi rahmetle anıyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. İlk günden itibaren tüm bakanlıklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde sahada görevlerini yapıyorlar. Öncelikle aziz milletimize desteği ve öz verileri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

        ‘DOST ÜLKE GÜNEY KORE’YE TEŞEKKÜR EDİYORUM’

        Güney Kore ve Türkiye arasında geçmişten gelen bir bağ olduğunun altını çizen Bakan Bak, şunları söyledi: "Aldığımız rakamlara göre deprem bölgesinde çok büyük fedakarlık gösterip, destek veriyorlar. Milyonlarca Güney Koreli mektup göndererek, nasıl yardım edebileceklerini sormuşlar. Buraya yaptıkları destekler için çok teşekkür ediyorum. Nasıl, Türk ordusu orada savaşın kaderini değiştiren bir yaklaşım sergilediyse, onlar da aynı şekilde yardıma koştular. Güney Koreliler de 'Buraya borcumuzu ödemeye geldik' dediler. Dost ülke Güney Kore'ye teşekkür ediyorum. Gerçekten gönülden ve yürekten geliyorlar. Güzel yürekleri için teşekkür ediyoruz. Gerçekten aramızda güçlü bir bağ var ve bunun devam etmesini arzuluyoruz."

        'GENLERİMİZDE YARDIMSEVERLİK VAR'

        Bakan Bak, "Deprem, yangın ve sel felaketlerinde insani yardım noktasında tüm ülkelere gidiyor ve gerekli yardımları yapıyoruz. İçimizde, genlerimizde yardımseverlik var. Tüm dünyada yaptıklarımız ortada. Yine deprem bölgesinde konutlar hızla inşa ediliyor, altyapılar yapılıyor, her alanda yatırımlar devam ediyor. Kısa sürede deprem bölgemizi ayağa kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bakanlık olarak, mevcut tesislerimizi onardığımız gibi yeni tesisleri de Hatay'a kazandırıyoruz. Pek çok bölgeye kapalı spor salonu, yüzme havuzları ve gençlerimizin eğlenip, spor yapabileceği kompleksleri kazandırıyoruz. Güçlü bir ülkeyiz. Bu büyük felaketi hep birlikte, en kısa sürede atlatıp, ayağa kalkmayı hedefliyoruz. Kabine toplantılarında en önemli gündem maddemiz, buradaki projelerin takibi. Cumhurbaşkanımız sürekli bölgeye geliyor ve yatırımları takip ediyor. Burada destek veren herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Konuşmaların ardından Bakan Bak ve Güney Kore heyeti, açılış kurdelesini kestikten sonra Geçici Toplumsal Hizmet Merkezi'nin incelemelerde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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