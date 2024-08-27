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        Bakan Aşkın Bak: Deprem bölgemizi ayağa kaldırmak için çalışıyoruz (4)

        'HATAYSPOR'UNŞEHİRLE BULUŞMASI ÇOK ÖNEMLİ'Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 15:56 Güncelleme: 27.08.2024 - 16:00
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        Bakan Aşkın Bak: Deprem bölgemizi ayağa kaldırmak için çalışıyoruz (4)
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        'HATAYSPOR'UNŞEHİRLE BULUŞMASI ÇOK ÖNEMLİ'

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde ziyarette bulundu. Beraberindeki heyetle burada temaslarını sürdüren Bakan Bak, "Hatayspor'un önümüzdeki sezon, burada oynamasını arzu ediyoruz. Biliyorsunuz, büyük yapılar jeolojik olarak iyi incelenmesi gerekiyor. Büyük deprem ve artçı sarsıntılarla beraber zeminde birtakım sorunlar meydana gelmişti. Bu çalışmaları titiz bir şekilde yürütüp, ciddi bir proje hazırlığı yaptık. Hatay Stadyumu'nda basit bir onarım değil, kapsamlı bir değerlendirme gerekiyordu. İnşallah hedefimiz, stadımızı önümüzdeki sezona yetiştirmek. Ne kadar erken biterse, o zamana yetiştirmek. Hatayspor'un şehirle buluşması çok önemli" diye konuştu.

        2 ÖĞRENCİ YURDU İNŞA EDİLECEK

        Hatay'a 2 yeni yurt binası kazandıracaklarını belirten Bakan Bak, "Üniversite rektörlerimiz ve hocalarımızla değerlendirme yaptık. Hem merkez hem de İskenderun'a 2 yeni yurt binasının inşasına başlamak için planlama yaptık. Talimatları verildi. İnşaatları devam edenlerin dışında Hatay'a 2 yeni öğrenci yurdu kazandırmak için çalışmayı başlattık" dedi.

        'SPOR VADİSİ OLUŞTURMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTIK'

        Kentte yapılacak spor yatırımları hakkında bilgiler veren Bakan Bak, "Şehir merkezinde spor vadisi oluşturmak için çalışma başlattık. Hatay'ın gençlerine, çocuklarına spor yapmaları için bir vadiyi kısa süre içerisinde planladık. Hatay, kısa sürede sporda zengin bir şehir olacak. Cumhurbaşkanımızın da sporun içinden gelmesi çok önemli. Spora yatırım yapılması talimatını vermişti. İlgili bakanlıklarımız kendine düşeni yapıyor. Gençlerimizin yararlanması, spor yapması ve kötü alışkanlıklardan uzaklaşması için ciddi bir yatırım yaptık ve hayata geçiriyoruz. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi de bu konuda rol alacaklar. Büyükşehir Belediyesi ile ilk etapta 75 semt sahası yapılması için konuştuk. Onlar çalışacak, biz destekleyeceğiz ve Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracağız" diye konuştu.

        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Bakan Bak'a sözünü verdiği projeler için teşekkür etti. Hatay Valisi Mustafa Masatlı da 8 kez yıkılıp, 9'uncu kez imar ve ihya çalışması yürütülen Hatay'a destek veren bakanlıklar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiğini bildirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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