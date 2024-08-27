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        Bakan Aşkın Bak: Deprem bölgemizi ayağa kaldırmak için çalışıyoruz (5)

        İSKENDERUN'DAKİYURTLARDA İNCELEMELERDE BULUNDU  Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, beraberindeki Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ile İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 18:09 Güncelleme: 27.08.2024 - 18:15
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        Bakan Aşkın Bak: Deprem bölgemizi ayağa kaldırmak için çalışıyoruz (5)
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        İSKENDERUN’DAKİYURTLARDA İNCELEMELERDE BULUNDU  

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, beraberindeki Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ile İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolga Depçi  ile birlikte İskenderun'daki yurtlarda incelemelerde bulundu. Bakan Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtların yapım çalışmaları hakkında  Kaymakam Murat Sefa Demiryürek'ten bilgi alıp, binaları gezdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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