Hatay'da 2 katlı boş bina yandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldığı için boşaltılan Biniciler Mahallesi'ndeki 2 katlı binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi söndürülürken, boş binada büyük zarar oluştu.

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