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        Hatay'da 2 katlı boş bina yandı

        HATAY'ın Antakya ilçesinde 2 katlı boş binada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 15:11 Güncelleme: 28.08.2024 - 15:15
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        Hatay'da 2 katlı boş bina yandı
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        HATAY'ın Antakya ilçesinde 2 katlı boş binada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldığı için boşaltılan Biniciler Mahallesi'ndeki 2 katlı binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi söndürülürken, boş binada büyük zarar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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