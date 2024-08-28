Hatayspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Hatay temsilcisi, Erdemli Atış Poligonu’nda yaptığı antrenmanla Samsunspor maçının çalışmalarına devam etti. Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan ve 1 saat 40 dakika süren antrenmanda 4‘e 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirildi.

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