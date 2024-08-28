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        Reyhanlı'da patlatılan şüpheli valizden 'kıyafet' çıktı

        HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde kamu binası önüne bırakılan valiz, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 21:58 Güncelleme: 28.08.2024 - 22:00
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        Reyhanlı'da patlatılan şüpheli valizden 'kıyafet' çıktı
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        HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde kamu binası önüne bırakılan valiz, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Valizden kıyafet çıktı. 

        Olay, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Vergi Dairesi ve Göç İdaresi'nin bulunduğu kamu binası önünde sahipsiz valiz görenler, durumu polise bildirdi. Bölgeye sevk edilen polis ekibi, çevre güvenliğini aldıktan sonra bomba imha uzmanı istedi. Valiz, özel kıyafetli bomba imha uzmanı polis tarafından fünye ile patlatıldı.

        Valizden kıyafet çıkarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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