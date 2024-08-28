Reyhanlı'da patlatılan şüpheli valizden 'kıyafet' çıktı

Olay, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Vergi Dairesi ve Göç İdaresi'nin bulunduğu kamu binası önünde sahipsiz valiz görenler, durumu polise bildirdi. Bölgeye sevk edilen polis ekibi, çevre güvenliğini aldıktan sonra bomba imha uzmanı istedi. Valiz, özel kıyafetli bomba imha uzmanı polis tarafından fünye ile patlatıldı.

HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde kamu binası önüne bırakılan valiz, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Valizden kıyafet çıktı.

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