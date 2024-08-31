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        Hatay'da, demir korkuluklara sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı

        HATAY'da demir korkuluklara sıkışan köpek, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 03:49 Güncelleme: 31.08.2024 - 03:55
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        Hatay'da, demir korkuluklara sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı
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        HATAY’da demir korkuluklara sıkışan köpek, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

        Olay, gece saatlerinde merkez Defne ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde meydana geldi. Demir korkuluklardan geçmeye çalışırken sıkışan sokak köpeğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, demir korkulukları keserek köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Kurtarılan köpek, daha sonra koşarak bölgeden uzaklaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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