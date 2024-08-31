Hatay'da, demir korkuluklara sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı
HATAY'da demir korkuluklara sıkışan köpek, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
HATAY’da demir korkuluklara sıkışan köpek, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
Olay, gece saatlerinde merkez Defne ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde meydana geldi. Demir korkuluklardan geçmeye çalışırken sıkışan sokak köpeğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, demir korkulukları keserek köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Kurtarılan köpek, daha sonra koşarak bölgeden uzaklaştı.
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