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        Bilal Boutobba Hatayspor'da

        – SÜPER Lig takımı Hatayspor, Fransa 2.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 14:40 Güncelleme: 02.09.2024 - 14:45
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        Bilal Boutobba Hatayspor'da
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        SÜPER Lig takımı Hatayspor, Fransa 2. Lig ekiplerinden Clermont Foot 63 forması giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Bilal Boutobba ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

        Fransız futbolcunun transferiyle ilgili Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada; “Hoş Geldin Bilal Boutobba! Geçtiğimiz sezon Clermont Foot 63 forması giyen tecrübeli kanat oyuncusu Bilal Boutobba ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Bilal Boutobba’ya ailemize hoş geldin diyor, bordo beyaz formamızla sonsuz başarılar diliyoruz” denildi.

        Geçtiğimiz sezon Clermont formasıyla Ligue 1’de mücadele eden Bilal Boutobba, 29 kez sahaya çıktı. Boutobba, bu maçlarda 1 kez ağları havalandırırken 1 de asist yapmayı başardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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