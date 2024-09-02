Baskın yapılan evden 15 bin 301 tarihi eser çıktı

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde polisin baskın yaptığı bir evde tarihi eser niteliği taşıyan 15 bin 301 materyal ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir evde yüklü miktarda tarihi eser bulunduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler adrese baskın düzenledi. Adreste yapılan aramada Roma, Bizans, Hitit, Antiochia ve Makedonya İmparatorluğu dönemlerine ait tarihi eser niteliği taşıyan 13 bin 604 sikke, 100 yüzük, 22 kolye ucu, 23 altın sikke, 2 altın yüzük, 22 gümüş sikke, 310 gözyaşı şişesi, 836 kandil, değişik ebat ve şekillerde 382 metal parça ele geçirildi. Adresinde bulunmayan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.