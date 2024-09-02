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        Suriyeli kadını taciz ettiği öne sürülen Suriyeli kişi, bıçakla öldürüldü

        HATAY'ın İskenderun ilçesinde Suriye uyruklu H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 22:26 Güncelleme: 02.09.2024 - 22:26
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        Suriyeli kadını taciz ettiği öne sürülen Suriyeli kişi, bıçakla öldürüldü
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        HATAY'ın İskenderun ilçesinde Suriye uyruklu H.H. (25), taciz ettiği iddia edilen yine Suriyeli uyruklu kadının yakınları tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, ilçeye bağlı Muradiye Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Suriye uyruklu H.H., taciz ettiği öne sürülen Suriye uyruklu ismi öğrenilemeyen kadının yakınları tarafından saldırıya uğradığı. İsimleri öğrenilemeyen çok sayıda kişinin saldırısına uğrayan H.H., kalabalıktaki bir kişi tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan H.H., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis, cinayete karıştı iddia edilen biri kadın 5 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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