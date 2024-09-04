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        Kadına taciz iddiasıyla cinayette 5 şüpheli tutuklandı

        HATAY'da, Suriye uyruklu H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 17:42 Güncelleme: 04.09.2024 - 17:45
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        Kadına taciz iddiasıyla cinayette 5 şüpheli tutuklandı
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        HATAY'da, Suriye uyruklu H.H.'nin (25) taciz ettiği iddia edilen yine Suriyeli uyruklu kadının yakınları tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin, 1'i kadın 5 şüpheli tutuklandı.

        Olay, 1 Eylül'de öğle saatlerinde, İskenderun ilçesi Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu H.H., taciz ettiği öne sürülen yine Suriye uyruklu ismi öğrenilemeyen kadının yakınları tarafından saldırıya uğradı. Bu sırada kalabalıktaki bir kişi, H.H.'yi bıçakladı. Yaralanan H.H., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında polis, 1'i kadın, 5 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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