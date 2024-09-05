Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Milli maç arası nedeniyle futbolcular kendilerine verilen iznin ardından Mersin’deki tesislerde toplandı. Erdemli Atış Poligonu’nda teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan ve 1 saat süren antrenmanda 5’e 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirildi.

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