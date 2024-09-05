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        Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

        HATAYSPOR, Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 22:16 Güncelleme: 05.09.2024 - 22:20
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        Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
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        HATAYSPOR, Süper Lig’in 5'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

        Milli maç arası nedeniyle futbolcular kendilerine verilen iznin ardından Mersin’deki tesislerde toplandı. Erdemli Atış Poligonu’nda teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan ve 1 saat süren antrenmanda 5’e 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirildi.

        Bordo-beyazlılar, hazırlıklarını yarın sabah antrenmanıyla sürdürecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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