Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem (4)

        HATAYVALİLİĞİ: HERHANGİ BİR İHBAR GELMEDİHatay Valiliği, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 11:17 Güncelleme: 07.09.2024 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem (4)
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATAYVALİLİĞİ: HERHANGİ BİR İHBAR GELMEDİ

        Hatay Valiliği, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "AFAD Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgi doğrultusunda Kahramanmaraş merkezli 5.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmayıp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir ihbar gelmemiştir" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem!
        Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem!
        Bakan Şimşek'ten not artırımı değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten not artırımı değerlendirmesi
        Gündem karaborsa bilet iddiaları
        Gündem karaborsa bilet iddiaları
        Vaniköy'de yıkım tamamlanan bölge ağaçlandırılacak
        Vaniköy'de yıkım tamamlanan bölge ağaçlandırılacak
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Merhaba...
        Merhaba...
        Bu köprüden geçmek cesaret ister!
        Bu köprüden geçmek cesaret ister!
        'Sarı yaz' hareketliliği! Doluluk yüzde 90
        'Sarı yaz' hareketliliği! Doluluk yüzde 90
        Karavanı Sırplar kurtardı
        Karavanı Sırplar kurtardı
        Marmara'da koruma bölgesi genişledi
        Marmara'da koruma bölgesi genişledi
        Sonbahar detoksuna hazır mısın?
        Sonbahar detoksuna hazır mısın?
        Polislere silah çekip üstlerine yürüdü!
        Polislere silah çekip üstlerine yürüdü!
        Tam 83 dakika
        Tam 83 dakika
        Sosyal medyanın gizli yüzü!
        Sosyal medyanın gizli yüzü!
        Urartu Krallığı'nın son büyük kentinde bulundu
        Urartu Krallığı'nın son büyük kentinde bulundu
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        O yolcular kalkış saatini bekliyor!
        O yolcular kalkış saatini bekliyor!
        HT Spor 10 Eylül'de sizlerle!
        HT Spor 10 Eylül'de sizlerle!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Hatay'da ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla kermes düzenlendi
        Hatay'da ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla kermes düzenlendi
        Hatay Valisi Masatlı, yeni eğitim öğretim yılına hazırlık çalışmalarını anl...
        Hatay Valisi Masatlı, yeni eğitim öğretim yılına hazırlık çalışmalarını anl...
        İskenderun'da denetimlerde aranan 1 şüpheli yakalandı
        İskenderun'da denetimlerde aranan 1 şüpheli yakalandı
        İskenderun Devlet Hastanesinde maymun çiçeği vakası tespit edildiği iddiası...
        İskenderun Devlet Hastanesinde maymun çiçeği vakası tespit edildiği iddiası...
        Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
        Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
        Hatay'da kompresörün içinde 315 gram sentetik uyuşturucu bulundu
        Hatay'da kompresörün içinde 315 gram sentetik uyuşturucu bulundu