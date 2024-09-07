Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem (4)
HATAYVALİLİĞİ: HERHANGİ BİR İHBAR GELMEDİHatay Valiliği, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı.
HATAYVALİLİĞİ: HERHANGİ BİR İHBAR GELMEDİ
Hatay Valiliği, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "AFAD Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgi doğrultusunda Kahramanmaraş merkezli 5.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmayıp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir ihbar gelmemiştir" denildi.
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