Hatayspor, Özhan Pulat ile yollarını ayırdı

SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktör Özhan Pulat ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Hatayspor Kulübü, teknik direktör Pulat’a teşekkür etti. Kulüpten yapılan açıklamada; "Teknik direktörümüz Özhan Pulat ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Özhan Pulat ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz” denildi.