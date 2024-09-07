Hatayspor, Özhan Pulat ile yollarını ayırdı
SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktör Özhan Pulat ile yollarını ayırdığını açıkladı.
SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktör Özhan Pulat ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Hatayspor Kulübü, teknik direktör Pulat’a teşekkür etti. Kulüpten yapılan açıklamada; "Teknik direktörümüz Özhan Pulat ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Özhan Pulat ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz” denildi.
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