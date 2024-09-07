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        Hatayspor, Özhan Pulat ile yollarını ayırdı

        SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktör Özhan Pulat ile yollarını ayırdığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 22:05 Güncelleme: 07.09.2024 - 22:10
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        Hatayspor, Özhan Pulat ile yollarını ayırdı
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        SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktör Özhan Pulat ile yollarını ayırdığını açıkladı.

        Hatayspor Kulübü, teknik direktör Pulat’a teşekkür etti. Kulüpten yapılan açıklamada; "Teknik direktörümüz Özhan Pulat ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Özhan Pulat ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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