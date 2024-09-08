Balık tutarken denize düşüp başını taşa çarparak hayatını kaybetti

Olay, dün sabah İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'ndeki sahilde meydana geldi. Su kıyısında erkek cesedi görenler, polise haber verdi. Gelen ekipler, cesedin evli ve 2 çocuk babası Ahmet Çaptır'a ait olduğunu belirledi. Çaptır'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

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