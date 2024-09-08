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        Balık tutarken denize düşüp başını taşa çarparak hayatını kaybetti

        HATAY'ın İskenderun ilçesinde oltayla balık tutarken ayağı kayıp, denize düşen ve başını taşa çarpan Ahmet Çaptır (43) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 16:56 Güncelleme: 08.09.2024 - 17:00
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        Balık tutarken denize düşüp başını taşa çarparak hayatını kaybetti
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        HATAY'ın İskenderun ilçesinde oltayla balık tutarken ayağı kayıp, denize düşen ve başını taşa çarpan Ahmet Çaptır (43) hayatını kaybetti.

        Olay, dün sabah İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'ndeki sahilde meydana geldi. Su kıyısında erkek cesedi görenler, polise haber verdi. Gelen ekipler, cesedin evli ve 2 çocuk babası Ahmet Çaptır'a ait olduğunu belirledi. Çaptır'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

        Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Ahmet Çaptır'ın yalnız başına oltayla balık tutarken ayağı kayıp, dengesini kaybederek denize düştükten sonra başını taşa çarptığını belirledi. Ahmet Çaptır'ın cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Hassa ilçesinde toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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