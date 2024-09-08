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        Hatayspor'un yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay oldu

        SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 20:26 Güncelleme: 08.09.2024 - 20:30
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        Hatayspor'un yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay oldu
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        SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

        Hatayspor, Rıza Çalımbay ile anlaştığını sosyal medyadan yaptıkları açıklamayla duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Atakaş Hatayspor’umuza Hoş Geldin Rıza Çalımbay. Teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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