Hatayspor'un yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay oldu

Hatayspor, Rıza Çalımbay ile anlaştığını sosyal medyadan yaptıkları açıklamayla duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Atakaş Hatayspor’umuza Hoş Geldin Rıza Çalımbay. Teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz” denildi.

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