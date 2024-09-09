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        Taraftarlar, Hatay'da öğrencilere kırtasiye yardımı dağıttı

        – HATAYSPOR ve Mersin İdmanyurdu taraftarları, Antakya ilçesinde bulunan İzmir Konteyner Kent ve Konya Konteyner kentte yaşayan öğrencilere kırtasiye malzeme desteği verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 10:22 Güncelleme: 09.09.2024 - 10:25
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        Taraftarlar, Hatay'da öğrencilere kırtasiye yardımı dağıttı
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        – HATAYSPOR ve Mersin İdmanyurdu taraftarları, Antakya ilçesinde bulunan İzmir Konteyner Kent ve Konya Konteyner kentte yaşayan öğrencilere kırtasiye malzeme desteği verdi.

        2024-2025 Eğitim ve öğretim dönemi öncesinde organize olan Hatayspor ve Mersin İdmanyurdu taraftarları depremzede çocukları unutmadı. Mersin İdmanyurdu taraftarları ve Hatayspor Old School taraftar grubu sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayırseverlerin destekleri ve kendi çabalarıyla depremzede çocuklara kırtasiye malzeme yardımı yaptı. Hatay’ın her daim yanında olduklarını belirten Mersin İdmanyurdu taraftarları, Hatayspor’u Mersin’de ağırlamaktan dolayı da memnun olduklarını, Hatayspor ve Mersin İdmanyurdu’nun kardeşliğinin ilelebet süreceğini kaydettiler.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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