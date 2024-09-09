Hatayspor, Aboubakar'ı açıklamaya hazırlanıyor
SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, taraftarlara 19.
SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, taraftarlara 19.31’de bildirimleri açması uyarısında bulunarak transfer müjdesi verdi.
Beşiktaş’ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar’ın gol sevincinin yer aldığı fotoğraf ile transfer müjdesi verilirken; “Saat 19.31’de bildirimleri açın” şekilden açıklama yapıldı.
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