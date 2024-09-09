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        Hatayspor, Aboubakar'ı açıklamaya hazırlanıyor

        SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, taraftarlara 19.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 14:06 Güncelleme: 09.09.2024 - 14:15
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        Hatayspor, Aboubakar'ı açıklamaya hazırlanıyor
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        SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, taraftarlara 19.31’de bildirimleri açması uyarısında bulunarak transfer müjdesi verdi.

        Beşiktaş’ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar’ın gol sevincinin yer aldığı fotoğraf ile transfer müjdesi verilirken; “Saat 19.31’de bildirimleri açın” şekilden açıklama yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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