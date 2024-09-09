Fenerbahçeli taraftarlar Hatay'da kırtasiye yardımı dağıttı

Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hikmet Bilgil ve 1907 ÜNİFEB Çukurova Üniversitesi Grubu üyesi olan taraftarlar, beraberinde getirdikleri kırtasiye ürünlerini ilçeye bağlı Kasımbey Mahallesi İlkokulu’nda okuyan öğrencilere dağıttılar. İlk ders zilinin çalınmasının ardından öğrencilere iyi dersler dileklerinde bulunan Kaymakam Yazıcı ve beraberindeki heyet, kırtasiye yardımlarının dağıtımının ardından desteklerinden dolayı 1907 ÜNİFEB Çukurova Üniversitesi grubu üyesi taraftarlara teşekkürlerini sundu.

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