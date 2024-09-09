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        Rıza Çalımbay, Hatayspor'da ilk antrenmana çıktı

        SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay ile ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 20:45 Güncelleme: 09.09.2024 - 20:50
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        Rıza Çalımbay, Hatayspor'da ilk antrenmana çıktı
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        SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay ile ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

        Erdemli Atış Poligonu’nda yapılan ve 1 saat 20 dakika süren antrenmanda dar alan çalışması gerçekleştirildi. Teknik direktör Rıza Çalımbay ve ekibi, sık sık çalışmayı durdurarak oyunculara direktifler verdi. Futbolcuların ilk 11’e girebilmek için antrenmanda hırslı oldukları gözlendi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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