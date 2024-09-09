Rıza Çalımbay, Hatayspor'da ilk antrenmana çıktı

Erdemli Atış Poligonu’nda yapılan ve 1 saat 20 dakika süren antrenmanda dar alan çalışması gerçekleştirildi. Teknik direktör Rıza Çalımbay ve ekibi, sık sık çalışmayı durdurarak oyunculara direktifler verdi. Futbolcuların ilk 11’e girebilmek için antrenmanda hırslı oldukları gözlendi.

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