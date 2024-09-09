Vincent Aboubakar Hatayspor'da
SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, Beşiktaş'ın 32 yaşındaki Kamerunlu yıldız forveti Vincent Aboubakar'ı 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.
SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, Beşiktaş’ın 32 yaşındaki Kamerunlu yıldız forveti Vincent Aboubakar’ı 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.
Kariyerinde Valenciennes, Lorient, Porto, Al Nasr ve Beşiktaş formaları giyen Aboubakar, Beşiktaş formasıyla toplamda 117 resmi maçta sahaya çıkarak, 60 gol ve 14 asist üretti. Kamerunlu golcü sezon başında takımıyla yolların ayrılması konusunda anlaşmaya vardı. Aboubakar’ı ile 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katan Hatayspor kulübünden yapılan açıklamada, “Tecrübeli golcü Vincent Aboubakar ile 1 yıllık sözleşme imzaladık” denildi.
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